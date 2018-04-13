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Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей
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Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Утром 13 апреля из бизнес-центра Техноком на Фрунзе эвакуировали сотрудников.
Очевидцы заметили эвакуацию после 11 часов утра.
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