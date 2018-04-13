В Курганской области мошенники зарабатывают на трагедии в Кемерове

На этой неделе ГУ МЧС России по Курганской области обратилось к гражданам и бизнесу с предупреждением. В регионах РФ начали действовать мошенники, которые под видом сотрудников МЧС предлагают платные услуги по пожарной безопасности. Злоумышленники приходят в торговые центры и учреждения с массовым пребыванием людей, в муниципальные многоэтажки и, запугивая людей штрафами и другими санкциями, навязывают системы противопожарной защиты помещений. Также путем вымогательства обещают «решить» вопросы пожарной безопасности объекта.

В МЧС рассказали, что помимо служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник отдела надзорной деятельности МЧС России, у него должен быть нагрудный значок и пакет документов для проверки, о которой должностные лица объекта предупреждаются за сутки официально.

Напомним что после крупнейшего пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, под уголовное преследование попали новые подозреваемые. В частности сотрудники СКР возбудили дело в отношении командира пожарного звена Сергея Генина . Он обвиняется в халатности при тушении пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

По версии следствия, командир звена газодымозащитной службы Кемерова проигнорировал слова очевидцев о том, что в одном из кинозалов четвертого этажа находится много людей. Вместо того, чтобы подняться по лестнице у западного входа, он повел пожарное звено к лестнице в противоположном конце здания: «Дойдя до четвертого этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице у западного входа, и смогли проследовать на четвертый этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации посетителей ТРЦ», — сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

В результате халатных действия командира от отравления угарным газом и полученных термических ожогов погибли не менее 37 человек, которые в момент пожара находились в кинозале на четвертом этаже здания.

В доме Сергея Генина уже проведен обыск. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают устанавливать других лиц, причастных к трагедии.