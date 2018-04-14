Ещё
Спасатели напоминают курянам правила безопасности при сжигании травы и мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели напоминают курянам правила безопасности при сжигании травы и мусора 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Если вы собрались сжигать мусор на участке или рядом с ним, то вам необходимо оборудовать место
Во время разведения открытого огня нужно соблюдать следующие правила:
• открытый огонь можно разводить в яме глубиной не меньше 30 см, диаметром не больше 1 м;
• огонь должен быть удалён от всех построек на 50 м, от хвойного леса — на 100 м, от лиственного — на 30 м;
• площадка, на которой находится костёр, должна быть на 10 м расчищена от сухих веток, порубочных остатков, сухой травы и других горючих материалов;
• по краю площадки должна проходить минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 40 см;
• на площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня;
• человек, контролирующий горение, должен находиться на площадке до окончания горения (тления).
После сжигания нужно залить площадку или ёмкость водой или засыпать песком до полного прекращения горения/тления.
В случае, если вы используете для сжигания отходов закрытую емкость из негорючих материалов (бочку, печь и т.д.), то требования изменяются:
• ёмкость для сжигания мусора должна быть удалена от всех построек на 25 м, от хвойного леса — на 50 м, от лиственного — на 15 м;
• площадка, на которой находится ёмкость, должна быть на 5 м расчищена от сухих веток, порубочных остатков, сухой травы и других горючих материалов;
• противопожарную полосу устраивать не нужно;
• рядом с ёмкостью должен находиться металлический лист, способный перекрыть её сверху и ограничить доступ воздуха к огню;
• человек, контролирующий горение, должен находиться на площадке до окончания горения (тления).
Абсолютный запрет на сжигание мусора и разведение костров действует: на торфяных почвах; при введении на соответствующей территории особого противопожарного режима; под кронами хвойных деревьев; в отношении емкостей, чьи стенки имеют сквозной прогар; при порывах ветра скоростью выше 5 м/с (для открытого огня) и 10 м/с (для ёмкостей).
Нарушение всех этих правил влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц — от 200000 до 400000 рублей.
Курские известия: последние новости
Курск. Пожар на 7-м Суворовском переулке предположительно произошёл из-за короткого замыкания Курский район. Спасатели обнаружили тело второго утонувшего мужчины В Курской области семья отравилась угарным газом, женщина погибла
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»52
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии397
Асад сделал заявление после удара США463
Москва назвала истинную цель удара по Сирии344
Турцию заподозрили в двойной игре102
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение