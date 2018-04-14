Спасатели напоминают курянам правила безопасности при сжигании травы и мусора

Если вы собрались сжигать мусор на участке или рядом с ним, то вам необходимо оборудовать место

Во время разведения открытого огня нужно соблюдать следующие правила:

• открытый огонь можно разводить в яме глубиной не меньше 30 см, диаметром не больше 1 м;

• огонь должен быть удалён от всех построек на 50 м, от хвойного леса — на 100 м, от лиственного — на 30 м;

• площадка, на которой находится костёр, должна быть на 10 м расчищена от сухих веток, порубочных остатков, сухой травы и других горючих материалов;

• по краю площадки должна проходить минерализованная противопожарная полоса шириной не менее 40 см;

• на площадке должны быть необходимые инструменты и материалы для тушения огня;

• человек, контролирующий горение, должен находиться на площадке до окончания горения (тления).

После сжигания нужно залить площадку или ёмкость водой или засыпать песком до полного прекращения горения/тления.

В случае, если вы используете для сжигания отходов закрытую емкость из негорючих материалов (бочку, печь и т.д.), то требования изменяются:

• ёмкость для сжигания мусора должна быть удалена от всех построек на 25 м, от хвойного леса — на 50 м, от лиственного — на 15 м;

• площадка, на которой находится ёмкость, должна быть на 5 м расчищена от сухих веток, порубочных остатков, сухой травы и других горючих материалов;

• противопожарную полосу устраивать не нужно;

• рядом с ёмкостью должен находиться металлический лист, способный перекрыть её сверху и ограничить доступ воздуха к огню;

• человек, контролирующий горение, должен находиться на площадке до окончания горения (тления).

Абсолютный запрет на сжигание мусора и разведение костров действует: на торфяных почвах; при введении на соответствующей территории особого противопожарного режима; под кронами хвойных деревьев; в отношении емкостей, чьи стенки имеют сквозной прогар; при порывах ветра скоростью выше 5 м/с (для открытого огня) и 10 м/с (для ёмкостей).

Нарушение всех этих правил влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30000 до 40000 рублей; на юридических лиц — от 200000 до 400000 рублей.