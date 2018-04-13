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В Ангарске автобус насмерть сбил велосипедиста на «зебре»
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В Ангарске автобус насмерть сбил велосипедиста на «зебре» 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Утром 13 апреля в Ангарске от наезда автобуса погиб велосипедист.
В 8.00 утра на перекрестке улиц Карла Маркса и 40 лет Октября, автобус №11 двигался, поворачивая налево. Как рассказали очевидцы, транспорт в этот момент на этом участке дороге двигался на разрешенный зеленый сигнал светофора. Внезапно на пешеходный переход перед автобусом выехал велосипедист. Водитель автобуса не успел остановить машину, и она сбила велолюбителя. От полученных травм пострадавший погиб на месте.
Как сообщали корреспонденту «АиФ-Иркутск» в УМВД РФ по Ангарскому городскому округу, совсем недавно на этом участке изменили схему работы светофоров. Возможно это могло повлиять на внимание велосипедиста.
При ДТП пассажиры автобуса не пострадали, никому не потребовалась медицинская помощь. По факту проводится проверка сотрудниками полиции.
Напоминаем, правилами безопасности дорожного движения велолюбителям запрещается выезд на велосипеде на «зебру». Переходить дорогу по разметке можно только пешком, катя рядом с собой велосипед и убедившись в том, что дорога для перехода свободна.
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