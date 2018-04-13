Пожар площадью 25 кв. м произошел в частном доме в Люберцах, есть пострадавшие

Возгорание на площади 25 кв. м произошло в одном из частных домов пос. Томилино в городском округе Люберцы , есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС по региону.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Люберцы, пос. Томилино, ул. Жуковского, д. 17. Есть пострадавшие. Локализация на площади 25 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар ликвидирован. В его тушении участвовали 18 человек и шесть единиц техники.