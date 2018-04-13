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На севере Москвы загорелся автобус с пассажирами
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На севере Москвы загорелся автобус с пассажирами 

Мир24 40 минут назад
Фото: Мир24
На Тимирязевской улице на севере Москвы сгорел автобус с пассажирами, сообщает портал m24.ru.
Автобус №72 развозил пассажиров, когда в салоне началось возгорание. Водитель быстро выпустил людей из салона и сам эвакуировался, после чего вызвал пожарных.
Пламя быстро распространилось по всему автобусу. К моменту прибытия пожарных машина выгорела дотла. Пострадавших в результате инцидента не было.
В январе в Москве загорелся автобус, который вез школьников из Лыткарина в усадьбу Деда Мороза в Кузьминках. Детей удалось оперативно эвакуировать.
В прошлом году автобус загорелся на улице Ходынскойю. Транспортное средство следовало в парк, поэтому людей в нем не было.
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