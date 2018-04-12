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Турчак раскритиковал кемеровских членов «Единой России»
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Турчак раскритиковал кемеровских членов «Единой России» 

Газета.Ru 1 час назад
Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак во время заседания президиума генерального совета партии раскритиковал желание нескольких регионов провести на особых условиях предварительное голосование перед выборами в региональные парламенты, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Сообщается, что среди регионов, которые попросили предварительное голосование были Северная Осетия, Кемеровская, Костромская Белгородская и Тверская области, Ненецкий автономный округ.
"Это вам [членам партии в Кемеровской области] не помешало провести определенные организационные изменения, которые прогремели на всю страну, и вы не посчитали это объективным обстоятельством. О чем мы говорим? Это все доводы субъективные. Каким образом открытость процедуры предварительного голосования может повлиять? На что она может повлиять?", — сказал Турчак в ответ на такую просьбу.
Отмечается, что кемеровские представители партии ссылались на трагедию с торговым центром «Зимняя вишня», которая недавно произошла в регионе.
Ранее источник сообщал, что экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву придется пройти через праймериз, чтобы избраться в следующий состав парламента.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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