Проверки обеспечения безопасности чердаков и подвалов пройдут в Красносельском районе 9-15 апреля

Рейды по проверке обеспечения безопасности чердаков и подвалов пройдут в Красносельском районе столицы с 9 по 15 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.

«Специалисты ГБУ «Жилищник» проведут рейды совместно с сотрудниками полиции. Они проверят чердаки и подвалы всех домов в Красносельском районе на предмет вскрытия и целостности замков за период с 9 по 15 апреля. Особое внимание в течение проверок уделят площади трех вокзалов (Комсомольская площадь — прим. Агентства «Москва» ) и прилегающим к ней домам. К таким работам будут привлечены около 20 специалистов коммунальной службы», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находится 170 зданий.