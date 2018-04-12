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Проверки обеспечения безопасности чердаков и подвалов пройдут в Красносельском районе 9-15 апреля
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Проверки обеспечения безопасности чердаков и подвалов пройдут в Красносельском районе 9-15 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Рейды по проверке обеспечения безопасности чердаков и подвалов пройдут в Красносельском районе столицы с 9 по 15 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Центрального административного округа.
«Специалисты ГБУ «Жилищник» проведут рейды совместно с сотрудниками полиции. Они проверят чердаки и подвалы всех домов в Красносельском районе на предмет вскрытия и целостности замков за период с 9 по 15 апреля. Особое внимание в течение проверок уделят площади трех вокзалов (Комсомольская площадь — прим. Агентства «Москва») и прилегающим к ней домам. К таким работам будут привлечены около 20 специалистов коммунальной службы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на балансе ГБУ «Жилищник» Красносельского района находится 170 зданий.
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