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Торговый центр загорелся на Большой Черкизовской улице
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Торговый центр загорелся на Большой Черкизовской улице 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пожарная служба отреагировала на сообщение о задымлении сауны и других помещений трехэтажной кирпичной постройки торгового центра, расположенной по адресу Большая Черкизовская улица дом 6. Прибывшие на место бригады специалистов произвели эвакуацию людей и ликвидировали возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Здание сложной планировки общей площадью 100 квадратных метров, где раньше работал ресторан «Молдавия», было переоборудовано под сдачу в аренду. На первом этаже находились рестораны и кафе, на третьем — медицинский центр, откуда была произведена эвакуация.
По сообщениям очевидцев, пожар возник в помещении сауны на втором этаже. Огонь удалось устранить в 19:01. Информации о пострадавших нет.
Ранее мы сообщали о пожаре, который произошел на кухне ресторана в центре столицы. Прибывшие на место специалисты потушили горящую мебель. В помещении в этот момент не было посетителей.
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