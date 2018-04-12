Торговый центр загорелся на Большой Черкизовской улице

Пожарная служба отреагировала на сообщение о задымлении сауны и других помещений трехэтажной кирпичной постройки торгового центра, расположенной по адресу Большая Черкизовская улица дом 6. Прибывшие на место бригады специалистов произвели эвакуацию людей и ликвидировали возгорание. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Здание сложной планировки общей площадью 100 квадратных метров, где раньше работал ресторан «Молдавия», было переоборудовано под сдачу в аренду. На первом этаже находились рестораны и кафе, на третьем — медицинский центр, откуда была произведена эвакуация.

По сообщениям очевидцев, пожар возник в помещении сауны на втором этаже. Огонь удалось устранить в 19:01. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о пожаре, который произошел на кухне ресторана в центре столицы. Прибывшие на место специалисты потушили горящую мебель. В помещении в этот момент не было посетителей.