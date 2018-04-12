«А если бы настоящий пожар?». Нижегородцы наблюдали эвакуацию стоя в пробке

— У нас сработали датчики, произошла эвакуация. В течение 10–15 минут мы всех людей вывели из торгового центра, перевели на точки, безопасные для них, — рассказала администратор «Неба»

Информации, почему сработали датчики, охрана пока не предоставила. В МЧС сообщений о чрезвычайной ситуации не поступало.

Корреспондент NN.ru наблюдал эвакуацию из окна маршрутки (отсюда неважное качество фоографий — прим. ред.), которая стояла в это время в пробке. Автомобильный затор растянулся от площади Лядова до середины Окского съезда. На съезде стояла ремонтная машина, и рабочие пескоструйным аппаратом отчищали от краски железное ограждение.

— Другого времени это делать, кроме как в час пик, они не могли, — прокомментировал водитель маршрутки № 83. — Собрали пробку. А если бы настоящий пожар — к «Небу» ни одна машина пожарная бы не подъехала.

С каждым разом эвакуация в ТРЦ «Небо» проходит все быстрее. Последний опыт был приобретен 8 апреля, когда автомобиль задел водяной спринклер, и сработала пожарная сигнализация.