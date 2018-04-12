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Жильцы горевшего дома на Малой Горной слышали два взрыва
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Жильцы горевшего дома на Малой Горной слышали два взрыва 

АиФ 1 час назад
Сегодня в Саратове на Малой Горной загорелась многоэтажка. Пожар возник в доме № 61/77. Как сообщили очевидцы, огонь возник на балконе одной из квартир на 6-м этаже, дымом заволокло весь этаж. На месте работали пожарные. Из подъезда эвакуированы около 40 жителей.
Как сообщила АиФ-Саратов местная жительница Вера Андреева, домой она попала около 7 вечера. Ничего не предвещало беды. И тут началось!
— Пока шла по улице ничего не заметила. Чуть позже пришел папа и еще через некоторое время я услышала как где-то разбилось стекло. И папа крикнул пожар! Я позвонила по номеру «101» и через 1-2 минуты все приехали. Пока горело было два взрыва сильных. Один я видела и меня даже в закрытом балконе обдало жаром! Огонь устранили быстро, потом еще заливали долго. Вот недавно уже всякий хлам выкидывать перестали.
— А на улице хотели подраться мужчины. Двое мужиков были и еще один с женщиной. Женщина уводила своего мужчину, и поэтому драка не произошла. Я так понимаю, что кто-то из них владелец и соседи, — предположила женщина.
Обстоятельства и причину ЧП выясняют специалисты МЧС.
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