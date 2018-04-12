ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали 12 апреля

Торговый центр «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде 12 апреля, в четверг вечером.

Как рассказали агентству новостей Newsroom24 очевидцы происшествия, эвакуация производилась около семи часов вечера.

По громкогогворителю было объявлено о пожарной тревоге и всех посетителей попросили покинуть торговый центр через ближайшие выходы.

Вскоре после объявления на место происшествия прибыли представители силовых структур, которые оцепили здание.

Причины произошедшего выясняются.

Напомним, что четырьмя днями ранее — 8 апреля, в воскресенье, в «Небе» уже производилась эвакуация.

Ранее также сообщалось, что ТРЦ «Седьмое небо» эвакуировали из-за пожара 30 марта.