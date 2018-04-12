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ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали 12 апреля
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ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде эвакуировали 12 апреля 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Торговый центр «Небо» эвакуировали в Нижнем Новгороде 12 апреля, в четверг вечером.
Как рассказали агентству новостей Newsroom24 очевидцы происшествия, эвакуация производилась около семи часов вечера.
По громкогогворителю было объявлено о пожарной тревоге и всех посетителей попросили покинуть торговый центр через ближайшие выходы.
Вскоре после объявления на место происшествия прибыли представители силовых структур, которые оцепили здание.
Причины произошедшего выясняются.
Напомним, что четырьмя днями ранее — 8 апреля, в воскресенье, в «Небе» уже производилась эвакуация.
Ранее также сообщалось, что ТРЦ «Седьмое небо» эвакуировали из-за пожара 30 марта.
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