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В Подмосковье горит автосервис
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В Подмосковье горит автосервис 

Говорит Москва 45 минут назад
Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, огнём охвачена крыша и верхний этаж, кровля частично обрушилась. На месте происшествия работают пожарные. Информация о пострадавших не поступала.
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