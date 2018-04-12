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Ferrari 599 загорелся во время Formula Drift
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Ferrari 599 загорелся во время Formula Drift 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Модернизированный Ferrari 599 достаточно «ярко» дебютировал во время соревнований, однако такая премьера оказалась крайне неудачной. В рамках гонки Formula Drift автомобиль, находящийся под управлением Федерико Скериффо, съехал с трассы и загорелся. Водитель практически моментально среагировал: вытолкнул дверь ногой, дабы выйти из горящего транспортного средства, и принялся с помощью огнетушителя «спасать» машину.
К сожалению, возгорание оказалось сильным и Федерико не смог самостоятельно справиться и только после приезда пожарных удалось потушить огонь. В конечном итоге, автомобиль не смог продолжить заезд. Похоже, Ferrari 599 получит значительные повреждения после первого этапа Formula Drift, состоявшегося накануне в Лонг-Бич, где Федерико «задел» соперника. Отмечается, благодаря представленным снимкам можно рассмотреть состояние модели сразу после инцидента.
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