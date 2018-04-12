Ещё
Пожар вспыхнул в городском округе Руза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожар вспыхнул в городском округе Руза 

360tv.ru 1 час назад
В городском округе Руза вспыхнуло здание автосервиса. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Загоревшийся автосервис расположен на 86-м километре Минского шоссе. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения — 16 человек и четыре единицы техники. Больше официальных подробностей нет.
Как утверждают СМИ, пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного здания, однако огонь перекинулся на первый этаж. Кровля частично обрушилась. Есть опасения, что огонь может распространиться на соседнее деревянное здание и лес.
11 апреля очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе «Алые паруса». Дым валил из окна одной из квартир на 27-м этаже. Огонь распространился на пять квадратных метров.
360tv.ru: последние новости
Взрыв произошел в шахте Боливии Деревянный храм Казанской Божьей Матери сгорел в ЯНАО Трехэтажное здание обрушилось в Кургане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву146
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии278
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии35
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии171
Зюганов попал в реанимацию56
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение