Пожар вспыхнул в городском округе Руза

В городском округе Руза вспыхнуло здание автосервиса. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Загоревшийся автосервис расположен на 86-м километре Минского шоссе. На место происшествия оперативно прибыли службы спасения — 16 человек и четыре единицы техники. Больше официальных подробностей нет.

Как утверждают СМИ, пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного здания, однако огонь перекинулся на первый этаж. Кровля частично обрушилась. Есть опасения, что огонь может распространиться на соседнее деревянное здание и лес.

11 апреля очевидцы сообщили о пожаре в жилом комплексе «Алые паруса». Дым валил из окна одной из квартир на 27-м этаже. Огонь распространился на пять квадратных метров.