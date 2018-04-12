Горящая у кинотеатра «Брест» в Кунцево «Газель» попала на видео

Москве в райне Кунцево между кинотеатром «Брест» и Кунцевским межмуниципальным районным судом загорелась «Газель». Огонь охватил кабину автомобиля. Видео происшествия попало в распоряжение «360».

ЧП случилось в районе дома № 12 по Ярцевской улице в Кунцево на Западе Москвы около 17:39 в четверг, 12апреля. Здесь загорелся автомобиль «Газель». Пламя охватило кабину автомобиля. Пожарные говорят о возгорании на площади в два квадратных метра.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Несмотря на их усилия, огонь перебросился в соседнюю с горящей машиной пристройку. В ней хранится строительный материал.

Сейчас «Газель» проливают. Об угрозе жизни людям, а также о пострадавших в результате возгорания сообщений нет.