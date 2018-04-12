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Горящая у кинотеатра «Брест» в Кунцево «Газель» попала на видео
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Горящая у кинотеатра «Брест» в Кунцево «Газель» попала на видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москве в райне Кунцево между кинотеатром «Брест» и Кунцевским межмуниципальным районным судом загорелась «Газель». Огонь охватил кабину автомобиля. Видео происшествия попало в распоряжение «360».
ЧП случилось в районе дома № 12 по Ярцевской улице в Кунцево на Западе Москвы около 17:39 в четверг, 12апреля. Здесь загорелся автомобиль «Газель». Пламя охватило кабину автомобиля. Пожарные говорят о возгорании на площади в два квадратных метра.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Несмотря на их усилия, огонь перебросился в соседнюю с горящей машиной пристройку. В ней хранится строительный материал.
Сейчас «Газель» проливают. Об угрозе жизни людям, а также о пострадавших в результате возгорания сообщений нет.
Утром 9 апреля на севере Волгограда во время движения из автомобиля «ГАЗель» вырвался пятиметровый столб огня. Водитель успел выскочить из салона за несколько секунд до того, как кабину полностью охватило пламя. В течение десяти минут на место происшествия прибыли спасатели, которые оперативно ликвидировали огонь.
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