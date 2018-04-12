Директор ДОЛ «Космос-2» может понести уголовную ответственность за нарушения пожарной безопасности в лагере

Дело возбудили после прокурорской проверки, проведенной во время летней детской оздоровительной кампании 2017 года. Надзорное ведомство обнаружило на прилегающей к лагерю территории сухую растительность, порубочные остатки, мусор и другие горючие материалы. Кроме того, в учреждении не было организационно-распорядительных документов о назначении ответственных за противопожарную безопасность, а в отдельных корпусах не было второго эвакуационного выхода.

Помимо этого, руководство лагеря не устраняло нарушения, по которым выдал предписание Госпожнадзор.

Также в июле на территории лагеря произошел пожар в неиспользуемом хозяйственном строении.

Сейчас уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения.