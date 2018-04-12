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Директор ДОЛ «Космос-2» может понести уголовную ответственность за нарушения пожарной безопасности в лагере
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Директор ДОЛ «Космос-2» может понести уголовную ответственность за нарушения пожарной безопасности в лагере 

Волга Ньюс 1 час назад
Дело возбудили после прокурорской проверки, проведенной во время летней детской оздоровительной кампании 2017 года. Надзорное ведомство обнаружило на прилегающей к лагерю территории сухую растительность, порубочные остатки, мусор и другие горючие материалы. Кроме того, в учреждении не было организационно-распорядительных документов о назначении ответственных за противопожарную безопасность, а в отдельных корпусах не было второго эвакуационного выхода.
Помимо этого, руководство лагеря не устраняло нарушения, по которым выдал предписание Госпожнадзор.
Также в июле на территории лагеря произошел пожар в неиспользуемом хозяйственном строении.
Сейчас уголовное дело направлено в Красноярский районный суд для рассмотрения.
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