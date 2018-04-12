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Кинотеатр ТЦ «Победа» в Пушкино устранил нарушения пожарной безопасности
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Кинотеатр ТЦ «Победа» в Пушкино устранил нарушения пожарной безопасности 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Администрация кинотеатра в торгово-развлекательном центре «Победа» в подмосковном Пушкино устранила все выявленные нарушения требований пожарной безопасности, кинотеатр работает в штатном режиме, сообщает в четверг региональный главк МЧС РФ.
Накануне главное управление МЧС по Московской области сообщило, что деятельность кинотеатра торгового центра «Победа» и цирка-шапито «Клоун» в Пушкинском районе была приостановлена решениями судов за нарушения требований пожарной безопасности после проведенных проверок.
"В кинотеатре ТРК «Победа» города Пушкино устранены нарушения требований пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС России в ходе недавней проверки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что «теперь кинотеатр работает в штатном режиме».
"Проверка проводилась совместно с Пушкинской городской прокуратурой. Инспекторы территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Московской области указали собственникам кинотеатра на ряд нарушений, которые в основном касались обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации из помещений в случае пожара", — информирует ведомство.
По данным МЧС, с 28 марта сотрудники государственного пожарного надзора проверили более 670 объектов с массовым пребыванием людей, в 624 из них было выявлено свыше 3,8 тысячи нарушений требований пожарной безопасности. В основном это несоблюдение обязательных требований организационных мероприятий, а также несоответствие систем противопожарной защиты и ненадлежащее состояние эвакуационных путей и выходов.
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