Кинотеатр ТЦ «Победа» в Пушкино устранил нарушения пожарной безопасности

Накануне главное управление МЧС по Московской области сообщило, что деятельность кинотеатра торгового центра «Победа» и цирка-шапито «Клоун» в Пушкинском районе была приостановлена решениями судов за нарушения требований пожарной безопасности после проведенных проверок.

"В кинотеатре ТРК «Победа» города Пушкино устранены нарушения требований пожарной безопасности, которые выявили сотрудники МЧС России в ходе недавней проверки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что «теперь кинотеатр работает в штатном режиме».

"Проверка проводилась совместно с Пушкинской городской прокуратурой . Инспекторы территориального отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Московской области указали собственникам кинотеатра на ряд нарушений, которые в основном касались обеспечения безопасной и беспрепятственной эвакуации из помещений в случае пожара", — информирует ведомство.

По данным МЧС, с 28 марта сотрудники государственного пожарного надзора проверили более 670 объектов с массовым пребыванием людей, в 624 из них было выявлено свыше 3,8 тысячи нарушений требований пожарной безопасности. В основном это несоблюдение обязательных требований организационных мероприятий, а также несоответствие систем противопожарной защиты и ненадлежащее состояние эвакуационных путей и выходов.