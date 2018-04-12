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Центр госулуг на Ангарской оснастили подсветкой
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Центр госулуг на Ангарской оснастили подсветкой 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Фасад центра госуслуг «Мои документы» в районе Западное Дегунино на Ангарской улице украсили подсветкой.
Фонари смонтировали так, чтобы они не мешали никому ярким светом, а выигрышно украшали здание. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.
«По вечерам наши центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — приводятся в материале на сайте слова директора центров госуслуг Москвы Елены Громовой.
Напомним, что центр госуслуг «Мои документы» расположен по адресу: Ангарская улица, дом 1, корпус 3. (ск)
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