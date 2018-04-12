Центр госулуг на Ангарской оснастили подсветкой

Фасад центра госуслуг «Мои документы» в районе Западное Дегунино на Ангарской улице украсили подсветкой.

Фонари смонтировали так, чтобы они не мешали никому ярким светом, а выигрышно украшали здание. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Елены Громовой. «По вечерам наши центры будут встречать красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте посетителей, и теперь «Мои документы» стали еще более доступными и еще более приветливыми», — приводятся в материале на сайте слова директора центров госуслуг Москвы

Напомним, что центр госуслуг «Мои документы» расположен по адресу: Ангарская улица, дом 1, корпус 3. (ск)