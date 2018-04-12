Капитальный ремонт на территории Кокошкино завершится в сентябре

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Работы в рамках программы по капитальному ремонту завершатся на территории поселения Кокошкино в сентябре 2018 года. Об этом сообщили 12 апреля сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства местной администрации.

— На сегодняшний день проводятся мероприятия по замене инженерных систем на улице Школьная, в домах №№7, 9, 10, 11 и 12; на улице Дзержинского, в жилых зданиях №3 и №6; и на улице Ленина, в домах №6 и №8, — рассказали сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения.

Они добавили, что ремонт должен завершиться 1 сентября 2018 года.