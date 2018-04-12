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Деятельность торгового дома приостановили в Ростове-на-Дону
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Деятельность торгового дома приостановили в Ростове-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Деятельность торгового дома «Солнышко» приостановлена в Ростове-на-Дону по решению Кировского райсуда.
Как сообщает пресс-служба суда, определение о запрете эксплуатации здания торгового дома вынесено по итогам рассмотрения иска, поданного прокурором Кировского района донской столицы в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.
Напомним, проверки в местах массового скопления людей в Ростовской области проводятся в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.
В донской столице из-за нарушений пожарной безопасности уже запрещена деятельность детского развлекательного центра «Джоуль парк».
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