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Пожарные эвакуировали людей с окон девятого этажа в Петрозаводске
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Пожарные эвакуировали людей с окон девятого этажа в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Многоэтажный дом загорелся сегодня днем на улице Питкярантской в карельской столице.
Серьезный пожар произошел сегодня в Петрозаводске. Жильцов многоэтажки прожарным пришлось снимать с окон 9 этажа, сообщает МЧС по РК.
По информации ведомства, 12 апреля, в 14 часов 04 минуты произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Питкярантской. Сообщение о пожаре поступило от одного из жильцов, который находился в своей квартире.
Прибыв на место первые подразделения дежурных караулов провели проверку и установили, что  очаг возгорания находился на лестничной клетке 9 этажа. В первую очередь были эвакуированы
жильцы, которые проживают на этом этаже. Часть из них самостоятельно покинули здание. Пути
для эвакуации верхних этажей были «отрезаны» дымом, потребовалось дополнительное
привлечение сил и средств.
Своевременные действия пожарных подразделений позволили спасти остальных жильцов при помощи автолестницы с окон 9 этажа. В 14:48 пожар был ликвидирован,
— сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку по факту пожара проводится проверка. Предварительные причины, виновные и ущерб
устанавливаются.
Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной
части №1 города Петрозаводска, а также специализированная пожарно-спасательная часть по  Республике Карелия. Всего в ликвидации пожара принимало участие 21 человек и 8 единиц
техники.
По материалам: ptzgovorit.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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