Пожарные эвакуировали людей с окон девятого этажа в Петрозаводске

Многоэтажный дом загорелся сегодня днем на улице Питкярантской в карельской столице.

Серьезный пожар произошел сегодня в Петрозаводске . Жильцов многоэтажки прожарным пришлось снимать с окон 9 этажа, сообщает МЧС по РК.

По информации ведомства, 12 апреля, в 14 часов 04 минуты произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Питкярантской. Сообщение о пожаре поступило от одного из жильцов, который находился в своей квартире.

Прибыв на место первые подразделения дежурных караулов провели проверку и установили, что очаг возгорания находился на лестничной клетке 9 этажа. В первую очередь были эвакуированы

жильцы, которые проживают на этом этаже. Часть из них самостоятельно покинули здание. Пути

для эвакуации верхних этажей были «отрезаны» дымом, потребовалось дополнительное

привлечение сил и средств.

Своевременные действия пожарных подразделений позволили спасти остальных жильцов при помощи автолестницы с окон 9 этажа. В 14:48 пожар был ликвидирован,

— сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку по факту пожара проводится проверка. Предварительные причины, виновные и ущерб

устанавливаются.

Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной

части №1 города Петрозаводска, а также специализированная пожарно-спасательная часть по Республике Карелия . Всего в ликвидации пожара принимало участие 21 человек и 8 единиц

техники.