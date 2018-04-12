На Преображенке продолжают ремонтировать дома

Программа капремонта жилых домов продолжается в нашем районе.

В прошлом году капремонт был проведен в четырех жилых домах, в ближайшие три года в порядок приведут еще 25 зданий.

Капремонтом занимаются районный «Жилищник» и подрядная организация ООО «Адастрой» в рамках городской региональной программы капитального ремонта.

Фронт работ определялся для каждого дома индивидуально, проведены самые необходимые работы. Теперь в четырех домах обновлены внутридомовые инженерные системы электроснабжения, разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отремонтирован мусоропровод. Установлены системы дымоудаления и противопожарной автоматики. Ремонт коснулся фасадов, кровель, подвалов и внутренних водостоков.