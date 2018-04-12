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На Преображенке продолжают ремонтировать дома
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На Преображенке продолжают ремонтировать дома 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Программа капремонта жилых домов продолжается в нашем районе.
В прошлом году капремонт был проведен в четырех жилых домах, в ближайшие три года в порядок приведут еще 25 зданий.
Капремонтом занимаются районный «Жилищник» и подрядная организация ООО «Адастрой» в рамках городской региональной программы капитального ремонта.
Фронт работ определялся для каждого дома индивидуально, проведены самые необходимые работы. Теперь в четырех домах обновлены внутридомовые инженерные системы электроснабжения, разводящие магистрали холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, отремонтирован мусоропровод. Установлены системы дымоудаления и противопожарной автоматики. Ремонт коснулся фасадов, кровель, подвалов и внутренних водостоков.
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