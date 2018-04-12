«Не сработал пожарный рукав»: в музее «Россия — моя история» в Перми проверили пожарную безопасность

Сегодня все утро по музейным экспозициям Речного вокзала ходила особенная группа — они задавали много вопросов и заглядывали в каждый угол, даже в служебные помещения. Приставали с вопросами к смотрителям. Сотрудники прокуратуры МЧС проверяли парк « Россия — моя история» на пожарную безопасность. Прошли везде: по длинным лабиринтам экспозиции, заглянули на чердак и в подвал.

Внутри здание кажется гораздо больше, чем снаружи

Здание было построено в 40-е годы прошлого века и признано памятником архитектуры. Несколько лет назад здесь началась масштабная реконструкция. Одно крыло было полностью перестроено. А 1 декабря прошлого года здесь открылся исторический парк «Россия — моя история». В здании нет ни одного настоящего экспоната, который можно было бы потрогать руками, лишь мультимедийное оборудование и голые стены с проекторами. А значит, масса техники.

В этом закутке находится техника, обеспечивающая работу всего зала

В день Речной вокзал посещают около тысячи человек. Одновременно здесь находиться могут около 300 посетителей и несколько десятков сотрудников.

Инспекция началась с долгой бумажной работы. Пожарным необходимы сертификаты буквально на все: отделочные материалы, противопожарные системы, техника для экспозиции.

Бумажная работа затянется еще на месяц

Чердак проверяли, кажется, тщательнее всего

Обход начался с самого верха — чердака. Такую чистую крышу редко где можно увидеть. Даже металлические балки на крыше обработаны противопожарной краской.

— Это делается для увеличения прочности, — объясняют сотрудники МЧС. — Обычная балка может выдержать минут 15 без деформации, а обработанная куда больше.

Всего в здании более 70 пожарных кранов

Рукав дотягивается до самого окна

А в соседнем помещении пожарного рукава нет в шкафу

Здесь на каждом шагу по противопожарному рукаву. Проверяющие решают устроить небольшое испытание системе — размотать рукав и включить воду. Лить ее собираются из слухового окна в пустой двор. Благо, там никого нет. Но… система не срабатывает, хотя по словам сотрудников проверяли ее совсем недавно.

Над каждым шкафом установлена табличка со светодиодными лампами

Кстати, подсобные помещения не предназначены для толпы народа. Ширина лестницы здесь составляет всего 88 см, а высота потолка около двух метров. Исходя из этих параметров на чердаке может находиться всего один человек.

Включают пожарную сигнализацию

После чердака сразу же спускаемся в подвал. Здесь находится гардероб, библиотека и кафе. Отсюда есть один основной выход вверх по лестнице и один эвакуационный сразу на улицу. Второй открывается только в случае срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты устроили тренировочную эвакуацию. Посетителей в музее еще не было, а сотрудники вышли за пару минут.

Пока выла серена и на двух языках звучало приглашение покинуть здание, пожарные инспекторы проверяли работу всех систем. Выяснилось, что в коридоре, соединяющем основное здание и гардероб, слабый доводчик на двери. Казалось бы, какую это может играть роль?

— Если внизу возникнет пожар, а дверь в этот тамбур не будет плотно закрыта, то весь дым потянет наверх, — пояснили в МЧС.

В щитовой множество датчиков

Специально поблизости построена трансформаторная подстанция. Это должно обеспечить бесперебойность электропитания. Если же из-за пожара электричество отключится, то все аварийные лампы, которые должны освещать пути эвакуации, будут работать от собственных аккумуляторов около получаса.

По всему зданию установлены системы пожарной сигнализации. Где-то это обычные датчики, как дома или в магазинах, а где-то специальные «линейные».

— Такие применяются в помещениях с высокими потолками, — объясняют в музее. — На одной стене передатчик, а на другой приемник. Между этими точками проходит постоянный луч. Сигнализация срабатывает, если луч прерывается, например, из-за дыма.

Необходимо проверять всюду ли дотянутся пожарные рукава, ведь они были рассчитаны на помещение без перегородок

Сами залы поначалу напоминают лабиринт. В каждом висит план эвакуации. Сотрудники МЧС долго рассматривали один из таких планов, пытаясь сопоставить его с реальностью.

— А все ли перегородки здесь отмечены? Получается, что некоторые тумбы, которые стоят посреди зала, стоят как раз на путях эвакуации, а этого быть не должно, — рассуждают пожарные.

Все эти данные еще будут перепроверять, анализировать и сопоставлять с планами помещений.

Персонал знает, что делать в случае пожара

— Вы знаете, что делать при возникновении пожара? — спрашивает одну из смотрительниц замначальника городского отдела надзора МЧС Дмитрий Балмашев.

— Конечно. Сначала звонить в пожарную охрану, потом выводить людей. И, если есть возможность, тушить пожар, — отвечает женщина.

— Правильно. Первым делом, если видите, что где-то задымилось, звоните пожарным. Чем быстрее они приедут, тем лучше, — учит Балмашев.

В одном из залов внимание привлекла кнопка пожарной тревоги — она оказалась закрыта стендом.

— Она предназначена для сотрудников, они знают, где находится эта кнопка — места достаточно, чтобы при необходимости ее нажать, — объясняют в музее.

Надо расширять или убирать

Два кабинета для лекций, которые находятся на первом и втором этажах, оборудованы одинаково неправильно. Дверь, ведущая из экспозиции, очень узкая — всего 68 сантиметров. А дверь в сам кабинет открывается не в ту сторону. По правилам, в таком кабинете могут находиться не более 50 человек. Примерно столько обычно и находится, но двери все равно нужно переделывать. Сотрудники тут же начинают думать, расширять дверной проем или вовсе убирать перегородку.

— Когда будете переоборудовать это помещение, помните, что из любого места до путей эвакуации должно быть не больше одного помещения, — напоминает Балмашев. — То есть я был в кабинете, вышел в коридор, открыл еще одну дверь и должен выйти на путь эвакуации. Вы как-нибудь устройте тренировку, соберите персонал и посмотрите, за какое время они отсюда выйдут. Где-нибудь на входе можно еще устроить имитацию дыма.

На стендах горят световые указатели к выходу

Проверка продлится до середины мая. Для полного выяснения всех деталей необходим еще один выход на объект, детальное изучение документов и расчеты.

— За четыре месяца работы у нас было уже несколько инструктажей по пожарной безопасности, в конце апреля назначена комплексная тренировка, — рассказали в парке «Россия — моя история».

Тревожная кнопка за стендом

Ящик загораживает доступ к пожарному крану