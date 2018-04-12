Проверки торговых центров прошли в Дубне

Из‐за нарушений требований пожарной безопасности планируется закрыть один из торговых центров Дубны. Результаты проверки социальных объектов в городе обсудили в «Интервью 360» с начальником отдела надзорной деятельности по городу Дубна МЧС России по Московской области

— Как давно начались проверки? Сколько уже осмотрено магазинов, спортивных, культурных сооружений? Сколько еще продлятся эти мероприятия?

— Проверки нашей службой проводятся в плановом режиме, согласно разработанным ранее планам проверок, согласованных с прокуратурой . Однако проверки в отношении хозяйствующих субъектов, относящихся к малому бизнесу, в ведении которых находятся торговые центры, детские досуговые организации, к сожалению, начались только после трагедии в «Зимней вишне». Совместно с прокуратурой мы начали работать через три дня после происшествия. На данный момент, совместно с прокуратурой и административно-техническим

надзором проверены 18 объектов, в том числе торговые центры, детские досуговые центры, объекты культуры и спорта. Согласно распоряжению правительства, эта работа будет проводиться до 25 апреля. Я говорю о внеплановых проверках объектов с массовым пребыванием людей. В дальнейшем будем контролировать исполнение наших предписаний по выявленным нарушениям.

— Какой объект в Дубне Вы бы назвали самым запущенным в отношении требований пожарной безопасности? Какие там обнаружены нарушения?

— Я бы выделил ряд объектов. Не скажу, что они запущены, но на них выявлены многочисленные нарушения капитального характера. Чтобы устранить их, потребуются значительные финансовые вложения. Это торговый центр «Русь», «Ашан» и еще несколько. Есть вопросы по работоспособности систем противопожарной защиты, автоматических, таких, как пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. В ТЦ «Русь», например, неудовлетворительное состояние путей эвакуации. Второго выхода там просто нет. На объектах массового пребывания людей должно быть не менее двух эвакуационных выходов, а там всего один. Для здания, в котором три этажа, это крайне мало. В процессе реконструкции здания, которую, кстати, не завершили, второй выход заложили. Поэтому здание сейчас непригодно к эксплуатации, по моему мнению. Прокуратурой готовятся материалы по приостановке функционирования ряда объектов, на которых выявлены существенные нарушения в отношении требований пожарной безопасности. В том числе, речь идет о здании, в котором располагается ТЦ «Русь».

— В целом, какие нарушения характерны для Дубны?

— Обычно речь идет о неисправностях разного характера в системе оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. При срабатывании пожарной сигнализации, люди, находящиеся в здании, не оповещаются о том, что в нем случился пожар. Это основное нарушение, которое нами выявлено в ходе проверок и характерное практически для всех торговых центров. Большая проблема с эвакуационными выходами. Часто они бывают закрыты на ключ. То есть люди при эвакуации, если произойдет пожар, не смогут беспрепятственно покинуть здание через запасные выходы. Им придется искать другие двери, которые открыты. Это, естественно, усложнит эвакуацию, увеличит ее время и может привести к трагическим последствиям. Еще одно нарушение, которое очень распространено, оно сложное, комплексного характера. Суть в том, что у руководителей и сотрудников организаций недостаточные практические и теоретические знания в области пожарной безопасности. Я говорю об отсутствии тренировок для персонала по эвакуации, инструктажей, обучения по программам

пожарно-технического

минимума.

Прокуратура и МЧС проверяют торговые центры в Дубне

— Сколько было обнаружено объектов, которые содержатся в идеальном состоянии, относительно требований пожарной безопасности?

— На мой взгляд, в идеальном состоянии может содержаться только склад огнетушителей. На каждом объекте находятся люди, а по статистике причина около 90% пожаров — человеческий фактор. Есть объекты, на которых были выявлены небольшие нарушения режимного характера. Например, в Большеволжском универсальном магазине недочеты были устранены, пока мы продолжали обследовать здание. Та же ситуация была и в торговом центре «Левый берег».

— А какова ситуация в торговом центре «Маяк»?

— Там выявлен ряд нарушений. Мне известно, что руководство уже приступило к их устранению. Они незначительные. Например, была большая задержка между моментом срабатывания автоматической пожарной сигнализации и включением системы оповещения. Последняя тренировка показала, что эта проблема решена. Кроме того, недостаточно часто у них проходили тренировки и инструктажи. Остальное — в норме. Двери в кинотеатры не закрывают. Этот момент мы обговорили с персоналом особо. Эвакуационные выходы все по ширине соответствуют требованиям пожарной безопасности. Закрываются они только на те замки, которые возможно открыть без ключа — на магнитные. Они при срабатывании автоматических систем противопожарной защиты отключаются, и двери разблокируются.

— Почему сейчас в ходе проверок обнаруживаются такие существенные нарушения?

— К сожалению, с 1 января 2016 года наступили в стране «надзорные каникулы». И проверки в отношении субъектов малого предпринимательства прекратились. Этот период должен продлиться до 31 декабря 2018 года. Проверки мы не проводили. Но в нашей компетенции остались профилактические осмотры зданий. Выдавали предостережения по выявленным нарушениям, рассчитывая на добросовестность руководителей. Но предостережение — это не предписание, не штраф. Сейчас, когда идут внеплановые проверки, стало ясно, что на наши рекомендации не обращали должного внимания, к сожалению. Надеемся, что сможем изменить ситуацию к лучшему.