В Самаре отключили воду в 22 домах на Ново-Вокзальной и Московском шоссе

По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в четверг, 12 апреля, с 09:30 отключено холодное водоснабжения в домах №№ 247, 253, 255, 251, 251«А», 257, 257«А», 257«Б», 249 по улице Ново-Вокзальной; в домах №№ 250, 252, 254, 252 «А», 252«Б», 252«В» по Московское шоссе; в домах №№ 4, 6, 8, 8«А»,8«Б», 10, 12 по улице Аминева.

Отключение произведено в аварийном режиме для перекладки участка трубы 25 погонных метров диаметром 300мм.

Для снабжения населения холодной водой на улицу Ново-Вокзальная 251 с 10:00 направлен бойлер г/н 967.

Срок завершения работ не назван.