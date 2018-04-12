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В Самаре отключили воду в 22 домах на Ново-Вокзальной и Московском шоссе
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В Самаре отключили воду в 22 домах на Ново-Вокзальной и Московском шоссе 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в четверг, 12 апреля, с 09:30 отключено холодное водоснабжения в домах №№ 247, 253, 255, 251, 251«А», 257, 257«А», 257«Б», 249 по улице Ново-Вокзальной; в домах №№ 250, 252, 254, 252 «А», 252«Б», 252«В» по Московское шоссе; в домах №№ 4, 6, 8, 8«А»,8«Б», 10, 12 по улице Аминева.
Отключение произведено в аварийном режиме для перекладки участка трубы 25 погонных метров диаметром 300мм.
Для снабжения населения холодной водой на улицу Ново-Вокзальная 251 с 10:00 направлен бойлер г/н 967.
Срок завершения работ не назван.
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