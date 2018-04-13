Ещё
Проверка показала: сводный отряд к тушению пожаров готов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проверка показала: сводный отряд к тушению пожаров готов 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
В ЮЗАО прошел смотр поливомоечной техники и отрядов по тушению природных пожаров. Такие смотры проводятся во всех округах Москвы в период подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону по поручению заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петра Бирюкова.
В смотре приняли участие работники и техника ГБУ «Жилищник» районов столицы и ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО». Сотрудники Управления МЧС Юго-Западного округа Дмитрий Устинов, Михаил Землянухин и сотрудники Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Владимир Ковтун совместно с представителями Префектуры ЮЗАО столицы проверили оснащение Сводного отряда пожарным вооружением и оборудованием.
Проверка коснулась и готовности добровольных пожарных. Техника к сезону подготовлена, добровольные пожарные регулярно проходят обучение на базе пожарно-спасательных частей 26 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве.
Смотр техники показал, что сводный отряд находится в полной готовности: 50 автомобилей и 150 добровольных пожарных готовы прийти на помощь в борьбе с огнем, как на территории округа, так и помочь соседним территориям.
В связи с регулярным палом травы на территории Южного Бутово, на майские праздники спланированы 2 мобильных поста из числа Сводных отрядов, чтобы предотвратить возникновение и распространение огня.
Ясенево: последние новости
В среду в столицу снова придет холодная погода В среду в Москве будет 15 градусов тепла Гидрометцентр объявил 10 апреля самым теплым днем месяца
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва решила ответить на санкции США138
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить22
Путин знает тайну главного оружия Трампа266
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии253
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы55
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
02:02
Анну Семенович уличили в пластике
Шоу-бизнес
02:52
Панкратов-Черный прокомментировал свою госпитализацию
Шоу-бизнес
03:44
Шаляпин подогрел слухи о романе с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:43
Рыбке настал конец
Шоу-бизнес В мире
00:49
Шнуров отмечает юбилей
Шоу-бизнес
00:35
Дюжев скомпрометировал себя в новом шоу
Шоу-бизнес
00:37
Пентагон призвал на службу «Гремлинов»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение