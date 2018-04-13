Проверка показала: сводный отряд к тушению пожаров готов

Петра Бирюкова. В ЮЗАО прошел смотр поливомоечной техники и отрядов по тушению природных пожаров. Такие смотры проводятся во всех округах Москвы в период подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону по поручению заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы

В смотре приняли участие работники и техника ГБУ «Жилищник» районов столицы и ГБУ «Автомобильные дороги ЮЗАО». Сотрудники Управления МЧС Юго-Западного округа Дмитрий Устинов , Михаил Землянухин и сотрудники Управления по ЮЗАО Департамента ГОЧСиПБ Владимир Ковтун совместно с представителями Префектуры ЮЗАО столицы проверили оснащение Сводного отряда пожарным вооружением и оборудованием.

Проверка коснулась и готовности добровольных пожарных. Техника к сезону подготовлена, добровольные пожарные регулярно проходят обучение на базе пожарно-спасательных частей 26 пожарно-спасательного отряда ФПС по г. Москве.

Смотр техники показал, что сводный отряд находится в полной готовности: 50 автомобилей и 150 добровольных пожарных готовы прийти на помощь в борьбе с огнем, как на территории округа, так и помочь соседним территориям.

В связи с регулярным палом травы на территории Южного Бутово, на майские праздники спланированы 2 мобильных поста из числа Сводных отрядов, чтобы предотвратить возникновение и распространение огня.