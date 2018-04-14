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В Саратове обрушилась часть стены жилого дома
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В Саратове обрушилась часть стены жилого дома 

ТАСС 2 часа назад
САРАТОВ, 14 апреля. /ТАСС/. Часть стены жилого дома 1917 года постройки обрушилась в Саратове, пострадавших нет. Об этом сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по городу.
"ЧП произошло сегодня ночью на улице Кутякова, 16. Стена обрушилась второго этажа старого дома. На месте обрушения… продолжаются аварийно-восстановительные работы", — сообщили в МВД.
По данным ведомства, в момент обрушения в здании находился один человек, он успел эвакуироваться самостоятельно. Также при обрушении оказалась поврежденной газовая труба. «Из-за возникшей утечки специалисты отключили от подачи газа два близлежащих дома. В данный момент на месте ЧП работают сотрудники газовой службы, представители Волжской администрации, решается вопрос о демонтаже поврежденных участков газовой трубы для дальнейшего переподключения… домов», — добавили в МВД.
Как пояснили в администрации Саратова в обрушившемся доме располагались 18 помещений, зарегистрированы 12 человек. Управление домом осуществляет ООО «Жилком». Ранее в доме уже происходило обрушение кирпичной кладки в помещении, признанном непригодным для проживания еще в 2014 году. После этого 13 апреля состоялось выездное совещание с представителями ООО «Каркас», ГЖИ, управляющей организации ООО «Жилком», прокуратуры Волжского района Саратова и управления по ЧС.
Сотрудники специализированной организации уже провели визуальный осмотр строительных конструкций. «По результатам обследования установлено, что дворовой участок жилого дома находится в аварийном состоянии, существует опасность его обрушения с возможным повреждением сопряженных строений», — сообщили в администрации города.
На месте происшествия выставили пост патрульно-постовой службы. Полицейские управления МВД России по Саратову охраняют территорию от мародеров.
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