В Калининграде башенный кран упал на строящийся дом 

Как передает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в районе улицы Костикова. Внутри дома, на который обрушился кран, находилась работница, но она не пострадал.
Профильные службы выясняют причины случившегося.
Ранее в Калининграде погиб 63-летний сотрудник одного из частных охранных предприятий. Сотрудник ЧОПа охранял строительный объект на улице Фрунзе. На крыше строящегося зданиия были складированы деревянные доски. Порыв ветра сорвал одну из них, доска упала с крыши, причинив мужчине травмы.
Фото: архив ФедералПресс