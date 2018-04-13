В Калининграде башенный кран упал на строящийся дом

Как передает «Федеральное агентство новостей», инцидент произошел в районе улицы Костикова. Внутри дома, на который обрушился кран, находилась работница, но она не пострадал.

Профильные службы выясняют причины случившегося.