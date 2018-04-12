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Пойма опять полыхала
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Пойма опять полыхала 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Вчера вечером весь центр города был окутан дымом. Со смотровых площадок города было хорошо видно, что горит сухая трава на заливных лугах реки Клязьмы со стороны Загородного парка. Трава выгорела на площади более гектара, благо до ближайших домов жителей на улице Центральной (а они стоят на самом краю поймы) огонь не дошел.
Как пояснили нам в пресс-службе МЧС по Владимирской области, спасатели МЧС на такие пожары не выезжают из-за труднодоступности мест тушения. Полномочия по ликвидации данных очагов, не угрожающих жизни людей, относятся к органам местного самоуправления. В нашем случае речь идет о мэрии Владимира, в которой для этих целей сформированы поисково-спасательные отряда и добровольные пожарные дружины.
Но в отдельных, самых сложных и опасных случаях, профессиональным спасателям приходится выезжать на тушение палов травы. Так случилось и вчера. На место в восьмом часу вчера прибыла пожарная машина МЧС. Добраться до фронта пожара было непросто, поскольку пойменный луг Клязьмы уже начал подтапливаться водой из-за начавшегося паводка. Тем не менее, пожар был потушен. Также спасатели ликвидировали очаг возгорания в овраге, где загорелся мусор, на площади 20 квадратных метров.
Отметим, что штрафные санкции за пал сухой травы слишком малы, да и регулируются законом 15-летней давности (№11-ОЗ от 14.02.2003 г. «Об административных правонарушениях во Владимирской области»). Для граждан сумма штрафа составляет от 500 до 3 тысяч рублей. Если же виновным в поджоге будет признано юридическое лицо, то штраф взымается на порядок больший — от 30 до 150 тысяч рублей.
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