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В подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон
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В подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пожароопасный сезон объявлен в лесах Московской области, говорится в сообщении регионального Комлесхоза.
right"С наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова приказом председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова с 12 апреля 2018 года на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыт пожароопасный сезон", — сообщается в пресс-релизе ведомства.
С этой даты региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов. В регионе организована четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное и авиационное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров, охват которой составляет 100%, и космический мониторинг.
В сообщении напоминается, что при посещении лесов Подмосковья запрещено разводить костры в неположенных местах, сжигать мусор и устраивать пал сухой травы.
В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
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