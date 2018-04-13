В подмосковных лесах объявлен пожароопасный сезон

right"С наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова приказом председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова с 12 апреля 2018 года на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыт пожароопасный сезон", — сообщается в пресс-релизе ведомства.

С этой даты региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов. В регионе организована четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности в лесах: наземное и авиационное патрулирование, система видеомониторинга лесных пожаров, охват которой составляет 100%, и космический мониторинг.

В сообщении напоминается, что при посещении лесов Подмосковья запрещено разводить костры в неположенных местах, сжигать мусор и устраивать пал сухой травы.