Ещё
Пожароопасный сезон начался в лесах Московской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожароопасный сезон начался в лесах Московской области 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В лесах Подмосковья с четверга начался пожароопасный сезон, соответствующий приказ издал комитет лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«В связи с наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова приказом председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова с 12 апреля 2018 года на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыт пожароопасный сезон», — отмечается в сообщении.
С четверга все силы и средства переводятся в режим готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов.
«Комитет лесного хозяйства Московской области и подведомственные ему учреждения к пожароопасному сезону готовы. Проведена большая подготовительная работа — вся техника тщательно проверена, личный состав готов к оперативному реагированию», — сказал Советников.
Он добавил, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
«Мы призываем жителей и гостей региона бережно относиться к природе и быть внимательными при посещении лесов: не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор и не устраивать палов сухой травы. Каждая брошенная спичка может стать причиной большой трагедии. Это личная ответственность каждого!» — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков.
РИАМО: последние новости
Пострадавших при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы Реконструкция Центра инновационного творчества молодежи завершилась в Реутове Подмосковная система‑112 приняла более 22 млн вызовов с 2015 года
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой109
Меркель определилась с атакой по Сирии163
Британия созывает СБ ООН87
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии28
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство32
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение