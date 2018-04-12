Пожароопасный сезон начался в лесах Московской области

В лесах Подмосковья с четверга начался пожароопасный сезон, соответствующий приказ издал комитет лесного хозяйства Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В связи с наступлением на территории Московской области устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова приказом председателя комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова с 12 апреля 2018 года на территории государственного лесного фонда Подмосковья открыт пожароопасный сезон», — отмечается в сообщении.

С четверга все силы и средства переводятся в режим готовности к тушению лесных пожаров, региональная диспетчерская служба лесного хозяйства переходит на круглосуточный режим работы, начинают выполняться работы по наземному и авиационному патрулированию лесов.

«Комитет лесного хозяйства Московской области и подведомственные ему учреждения к пожароопасному сезону готовы. Проведена большая подготовительная работа — вся техника тщательно проверена, личный состав готов к оперативному реагированию», — сказал Советников.

Он добавил, что в случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации