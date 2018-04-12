Из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги 

Из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали людей в рамках учебной тревоги, сообщает Newinform.
В ТРЦ сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС по Кемеровской области подтвердили, что возгорания на территории комплекса не было.
После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» во многих учебных заведениях, торговых центрах и на других объектах прошли учебные тревоги и проверки пожарной безопасности.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове временно закрыли кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Гринвич».