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Из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги
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Из кемеровского ТЦ эвакуировали людей в рамках учебной тревоги 

RT на русском 1 час назад
Из кемеровского торгово-развлекательного центра «Лапландия» эвакуировали людей в рамках учебной тревоги, сообщает Newinform.
В ТРЦ сработала пожарная сигнализация. Сотрудники МЧС по Кемеровской области подтвердили, что возгорания на территории комплекса не было.
После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» во многих учебных заведениях, торговых центрах и на других объектах прошли учебные тревоги и проверки пожарной безопасности.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Кемерове временно закрыли кинотеатр в торгово-развлекательном центре «Гринвич».
RT на русском: последние новости
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