Прокуратура Югры нашла нарушения в подготовке к сезону лесных пожаров

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры нашла нарушения в организации охраны лесов и населенных пунктов от пожаров. Представление с требованием устранить их было направлено заместителю губернатора округа.

«Департаментом недропользования и природных ресурсов автономного округа допущены нарушения при подготовке Сводного плана тушения лесных пожаров, БУ ХМАО-Югры «База авиационной и наземной охраны лесов» не обеспечено укомплектование штатной численности пожарно-химических станций, проведение ремонта пожарной техники», — отмечают в пресс-службе окружной прокуратуры.

Кроме того, нарушения выявлены в работе Природнадзора Югры и Управления Росприроднадзора по округу.

«Всего прокурорами в текущем году выявлено более 150 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 46 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 6 должностных лиц, в суды направлено три исковых заявления, о недопустимости нарушений закона предостережено семь должностных лиц», — подчеркивают в ведомстве.