Персонал и посетителей «Сан-Сити» эвакуировали из-за горящей сковородки

Из-за задымления в новосибирском торгово-развлекательном центре «Сан Сити» вечером 12 апреля эвакуировали посетителей и сотрудников.

Как сообщили в региональном МЧС, открытого огня в торговом центре не было. Пожарная сигнализация сработала автоматически из-за задымления в вентиляционной шахте. Сигнал о пожаре автоматически поступил на пульт дежурного экстренной службы.

На место происшествия выехали 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Спустя 6 минут они были у торгового центра. Однако экстренных мер не потребовалось — в ходе разведки выяснилось, что задымление произошло в вентиляционной шахте во время приготовлении пищи на цокольном этаже. Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в одном из кафе на цокольном этаже загорелось масло на сковороде. В результате «пожара» никто не пострадал.