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Персонал и посетителей «Сан-Сити» эвакуировали из-за горящей сковородки
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Персонал и посетителей «Сан-Сити» эвакуировали из-за горящей сковородки 

АиФ-Новосибирск 5 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Из-за задымления в новосибирском торгово-развлекательном центре «Сан Сити» вечером 12 апреля эвакуировали посетителей и сотрудников.
Как сообщили в региональном МЧС, открытого огня в торговом центре не было. Пожарная сигнализация сработала автоматически из-за задымления в вентиляционной шахте. Сигнал о пожаре автоматически поступил на пульт дежурного экстренной службы.
На место происшествия выехали 56 человек личного состава и 16 единиц техники. Спустя 6 минут они были у торгового центра. Однако экстренных мер не потребовалось — в ходе разведки выяснилось, что задымление произошло в вентиляционной шахте во время приготовлении пищи на цокольном этаже. Как сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в одном из кафе на цокольном этаже загорелось масло на сковороде. В результате «пожара» никто не пострадал.
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