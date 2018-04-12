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Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников и посетителей
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Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников и посетителей 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 12 апреля из новосибирского многофункционального комплекса «Сан Сити» эвакуировали сотрудников и посетителей. Эвакуация произошла после 19:00.
По информации очевидцев, сейчас у торгового комплекса скопилось 4 пожарных машины.
«Это вот только сейчас произошло. Я мимо проходил, увидел. Людей ещё эвакуировали в это время. Прилетели четыре пожарных машины», — сообщила в редакцию НГС очевидиц Владимир.
Это уже не первая эвакуация из комплекса за последнее время — 29 марта людей выводили из торговой части, а 5 апреля людей вывели из офисной части здания.
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