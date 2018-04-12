Неправильная эксплуатация удлинителя привела к пожару в нижегородской многоэтажке

Пожар случился в жилом многоквартирном доме в Приокском районе в четверг, 11 апреля. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области , причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации удлинителя.

Сообщение о возгорании поступило в службу МЧС в 20.38. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений в подъезде жилого дома по улице Горной наблюдалось сильное задымление.

По лестничным маршам эвакуировали 20 человек, в том числе четырех детей. Никто не пострадал.

В результате пожара обгорело домашнее имущество на кухне на общей площади два квадратных метра. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.

Напомним, мертвого мужчину нашли на пепелище сгоревшего дома в Краснооктябрьском районе.