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Неправильная эксплуатация удлинителя привела к пожару в нижегородской многоэтажке
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Неправильная эксплуатация удлинителя привела к пожару в нижегородской многоэтажке 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Пожар случился в жилом многоквартирном доме в Приокском районе в четверг, 11 апреля. Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, причиной ЧП стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации удлинителя.
Сообщение о возгорании поступило в службу МЧС в 20.38. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений в подъезде жилого дома по улице Горной наблюдалось сильное задымление.
По лестничным маршам эвакуировали 20 человек, в том числе четырех детей. Никто не пострадал.
В результате пожара обгорело домашнее имущество на кухне на общей площади два квадратных метра. Всего в ликвидации возгорания были задействованы 25 человек личного состава и шесть единиц техники.
Напомним, мертвого мужчину нашли на пепелище сгоревшего дома в Краснооктябрьском районе.
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