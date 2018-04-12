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«Автоглушитель» горел на Памирской. Эксперты следят за воздухом
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«Автоглушитель» горел на Памирской. Эксперты следят за воздухом 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 11 часов 40 минут сегодня, 12 апреля. Горел производственный корпус «Автоглушителя» на Памирской, д. 11-ц, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
В 12:35 пожарно-спасательным бригадам удалось локализовать пожар на площади 400 кв. м. Открытое горение ликвидировано к 13:08, а к 13:43 — последствия пожара. Спасатели эвакуировали 30 человек. Жертв и пострадавших нет.
В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 101 человек, 28 единиц техники, в том числе от МЧС: 90 человек, 24 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.
Сотрудники испытательной лаборатории филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» на месте пожара взяли пробы воздуха на предмет превышения ПДК.
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