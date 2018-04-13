Восстановительные работы продолжаются в ТЦ «Персей для детей» в Москве

В администрации столичного торгового центра «Персей для детей», где ранее произошел пожар, не знают примерную дату открытия комплекса, так как там до сих пор ведутся работы по восстановлению, сообщил РИАМО представитель ТЦ.

«Я не могу сказать, когда откроется торговый центр, у нас нет точной информации. Пока компетентные органы не разрешат открыться, просушка здания не произойдет, никто ничего не знает», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ТЦ ведутся восстановительные работы.

Четвертого апреля на востоке Москвы произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Во время ЧП один человек погиб, шестеро пожарных пострадали.

Вероятной причиной пожара могла стать неисправность освещения.