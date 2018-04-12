Пострадавших при пожаре в московском ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы

Троих сотрудников пожарно-спасательной службы, которые пострадали при тушении возгорания в торговом центре «Персей для детей» в Москве , выписали из больницы, сообщил РИАМО в четверг представитель справочной НИИ имени Склифосовского.

«Двоих (пожарных — ред.) сегодня выписали, вчера одного», — сказал собеседник агентства.

Четвертого апреля на востоке Москвы произошло возгорание в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. Площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 600 человек. Во время ЧП один человек погиб, шестеро пожарных пострадали.

Вероятной причиной пожара могла стать неисправность освещения.