Ещё
Детский сад с чумами откроется в Яр-Сале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Детский сад с чумами откроется в Яр-Сале 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Детский сад на 240 мест уже в ближайшее время откроется в Яр-Сале. Строители получили разрешение на ввод детского учреждения, которое получило название «Солнышко».
Новый садик — это трехэтажное здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров. В нем будет сформировано 12 групп по 20 человек в каждой. Причем каждая группа имеет отдельный вход в здание.
На первом этаже садика в групповых ячейках есть полы с подогревом, оборудованы крытые прогулочные веранды. Учреждение укомплектовано медицинским блоком, фитобаром, изостудией и даже столярной мастерской. На обширной территории расположились детские и спортивные площадки. Беседки выполнены в виде чумов.
Дошкольное учреждение обеспечит 156 новых рабочих мест.
Красный Север: последние новости
После трагедии в Кемерово на Ямале нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности В Ноябрьске из-за боксерской груши эвакуировали многоэтажку При пожаре в старом храме Тарко-Сале сгорели старые иконы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой109
Меркель определилась с атакой по Сирии163
Британия созывает СБ ООН87
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии28
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство32
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение