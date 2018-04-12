Детский сад с чумами откроется в Яр-Сале

Детский сад на 240 мест уже в ближайшее время откроется в Яр-Сале. Строители получили разрешение на ввод детского учреждения, которое получило название «Солнышко».

Новый садик — это трехэтажное здание общей площадью более шести тысяч квадратных метров. В нем будет сформировано 12 групп по 20 человек в каждой. Причем каждая группа имеет отдельный вход в здание.

На первом этаже садика в групповых ячейках есть полы с подогревом, оборудованы крытые прогулочные веранды. Учреждение укомплектовано медицинским блоком, фитобаром, изостудией и даже столярной мастерской. На обширной территории расположились детские и спортивные площадки. Беседки выполнены в виде чумов.

Дошкольное учреждение обеспечит 156 новых рабочих мест.