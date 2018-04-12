Троих пострадавших при пожаре в «Персее для детей» спасателей выписали из больницы

Ранее пострадавшие находились в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.

В четверг, 12 апреля, стало известно, что из НИИ имени Склифосовского были выписаны трое спасателей, которые пострадали при пожаре в столичном торговом центре «Персей для детей».

ЧТО ПРОИЗОШЛО

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Персей» в огне

Чуть более недели прошло с момента страшной трагедии в Кемерове . 64 погибших, из которых 41 — дети. Сколько обсуждали, говорили, высказывали предположения — как же такое могло произойти (далее…)

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