Троих пострадавших при пожаре в «Персее для детей» спасателей выписали из больницы 

Ранее пострадавшие находились в ожоговой реанимации, их состояние оценивалось как тяжелое.
В четверг, 12 апреля, стало известно, что из НИИ имени Склифосовского были выписаны трое спасателей, которые пострадали при пожаре в столичном торговом центре «Персей для детей».
— Одного выписали еще вчера, двоих выписывают сегодня, — сообщили агентству городских новостей «Москва» в справочной медицинского учреждения.
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В среду, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» возник пожар, которому был присвоен второй ранг опасности. На место происшествия отправился глава Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Москве Илья Денисов. Позже возгорание было ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек, а также пострадали шесть пожарных.
По факту пожара было возбуждено уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего, а также отметил героизм пожарных, работавших на месте происшествия.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
«Персей» в огне
Колонка обозревателя «ВМ» Екатерины Рощиной
Чуть более недели прошло с момента страшной трагедии в Кемерове. 64 погибших, из которых 41 — дети. Сколько обсуждали, говорили, высказывали предположения — как же такое могло произойти (далее…)
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