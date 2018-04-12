Кабмин расширил круг получателей пособий в связи с пожаром в Кемерове

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Правительство России расширило круг получателей пособий в связи с гибелью людей в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове . Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с ним, по 1 млн рублей за каждого погибшего смогут получить братья и сестры погибших, если у тех не осталось супругов, детей, родителей и иждивенцев. Ранее круг получателей пособий ограничивался лишь членами семьи погибшего.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.