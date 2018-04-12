Ещё
Кабмин расширил круг получателей пособий в связи с пожаром в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин расширил круг получателей пособий в связи с пожаром в Кемерове 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Правительство России расширило круг получателей пособий в связи с гибелью людей в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с ним, по 1 млн рублей за каждого погибшего смогут получить братья и сестры погибших, если у тех не осталось супругов, детей, родителей и иждивенцев. Ранее круг получателей пособий ограничивался лишь членами семьи погибшего.
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, в числе фигурантов — восемь человек, всем предъявлено обвинение.
ТАСС: последние новости
Медведев считает, что трагедия в Кемерове не связана с изменением системы надзора Облсуд в Кемерово в четверг рассмотрит жалобу на арест экс-главы стройнадзора Кузбасса В Самаре горит здание бывшего ресторана
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой110
Меркель определилась с атакой по Сирии163
Британия созывает СБ ООН89
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии32
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение