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Производственный корпус «Автоглушителя» сгорел в Нижнем Новгороде
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Производственный корпус «Автоглушителя» сгорел в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
12 апреля в Ленинском районе случился пожар в производственном корпусе компании «Автоглушитель». Спасатели эвакуировали 30 человек, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сигнал о пожаре на улице Памирской, 11-ц поступил в МЧС в 11.40. Незамедлительно к месту происшествия были направлены 101 спасатель и 28 единиц техники.
Менее чем через час пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 400 квадратных метров. Были эвакуированы 30 сотрудников предприятия. Что стало причиной пожара, пока не установлено.
В связи с большой площадью возгорания Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области провел на месте пожара забор воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации угарного газа в атмосфере.
Ранее сообщалось, что нижегородка погибла при пожаре из-за вредной привычки.
Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области
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