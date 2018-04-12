Производственный корпус «Автоглушителя» сгорел в Нижнем Новгороде

12 апреля в Ленинском районе случился пожар в производственном корпусе компании «Автоглушитель». Спасатели эвакуировали 30 человек, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сигнал о пожаре на улице Памирской, 11-ц поступил в МЧС в 11.40. Незамедлительно к месту происшествия были направлены 101 спасатель и 28 единиц техники.

Менее чем через час пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 400 квадратных метров. Были эвакуированы 30 сотрудников предприятия. Что стало причиной пожара, пока не установлено.

В связи с большой площадью возгорания Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области провел на месте пожара забор воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации угарного газа в атмосфере.

Ранее сообщалось, что нижегородка погибла при пожаре из-за вредной привычки.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области