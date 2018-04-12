Ещё
Крупный пожар на заводе глушителей в Нижнем Новгороде потушили
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар на заводе глушителей в Нижнем Новгороде потушили 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание на площади 400 квадратных метров на предприятии «Автоглушитель» в Нижнем Новгороде, эвакуировав с производства 30 человек, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в производственном корпусе предприятия на улице Памирская в Ленинском районе Нижнего Новгорода поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 11.40.
"Принятыми мерами в 12.35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 13.08 — ликвидировано открытое горение, в 13.43 — ликвидированы последствия пожара. Эвакуировано 30 человек, детей нет. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении регионального МЧС.
В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 101 человек и 28 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
РИА Новости: последние новости
Пострадавшего при пожаре в ТЦ "Персей" спасателя выписали из больницы В Приморье загорелся буксир на судоремонтном заводе Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия определилась с украинской трубой110
Меркель определилась с атакой по Сирии163
Британия созывает СБ ООН89
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии32
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство33
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение