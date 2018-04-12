Крупный пожар на заводе глушителей в Нижнем Новгороде потушили

Сообщение о пожаре в производственном корпусе предприятия на улице Памирская в Ленинском районе Нижнего Новгорода поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в четверг в 11.40.

"Принятыми мерами в 12.35 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, в 13.08 — ликвидировано открытое горение, в 13.43 — ликвидированы последствия пожара. Эвакуировано 30 человек, детей нет. Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении регионального МЧС.

В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 101 человек и 28 единиц техники. Причина пожара устанавливается.