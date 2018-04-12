Деревянный храм Казанской Божьей Матери сгорел в ЯНАО 

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание деревянного храма в ЯНАО, у которого обрушилась крыша. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Здание храма размером 20 на 10 метров, 1973 года постройки. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли на площади ориентировочно 200 квадратных метров
пресс-служба
ГУ МЧС по ЯНАО.
В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неисправная электропроводка. Проводится расследование.
Восемь сотрудников противопожарной службы и три единицы специализированной техники ликвидировали возгорание жилого дома в Приморском крае. Были эвакуированы 10 местных жителей, среди которых четверо — дети.