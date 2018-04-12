Деревянный храм Казанской Божьей Матери сгорел в ЯНАО

Здание храма размером 20 на 10 метров, 1973 года постройки. По прибытии пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли на площади ориентировочно 200 квадратных метров

пресс-служба

ГУ МЧС по ЯНАО.

В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неисправная электропроводка. Проводится расследование.