Многоэтажный дом горит на западе Москвы

В столичной высотке на улице Кунцевская загорелась квартира на девятом этаже. Языки пламени перекидываются на другие этажи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Существует опасность возгорания соседних квартир на 10 и восьмом этажах. В районе возгорания уже частично обрушился балкон.

Неподалеку от горящего многоэтажного дома находится Центр детского творчества «Палитра». В момент возникновения пожара в нем проходили занятия. Воспитатель приняла решение эвакуировать детей из здания, опасаясь задымления.

На место происшествия съезжаются службы экстренного реагирования. Им предстоит потушить пожар и выяснить причины происходящего.