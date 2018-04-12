Многоэтажный дом горит на западе Москвы 

В столичной высотке на улице Кунцевская загорелась квартира на девятом этаже. Языки пламени перекидываются на другие этажи. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Существует опасность возгорания соседних квартир на 10 и восьмом этажах. В районе возгорания уже частично обрушился балкон.
Неподалеку от горящего многоэтажного дома находится Центр детского творчества «Палитра». В момент возникновения пожара в нем проходили занятия. Воспитатель приняла решение эвакуировать детей из здания, опасаясь задымления.
На место происшествия съезжаются службы экстренного реагирования. Им предстоит потушить пожар и выяснить причины происходящего.
Также в четверг, 12 апреля, пожар вспыхнул на крыше жилого многоквартирного дома в селе Ракитном Хабаровского края. Все произошло на улице Центральная. На данный момент возгорание полностью ликвидировали.