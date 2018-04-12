Пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы 

Трое спасателей, доставленные в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», уже выписаны из больницы. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.
«Одного выписали еще вчера, двоих выписывают сегодня», — сказали в справочной.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».