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Пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы
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Пострадавших при пожаре в столичном ТЦ «Персей для детей» спасателей выписали из больницы 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Трое спасателей, доставленные в НИИ им. Н. Склифосовского после пожара в ТЦ «Персей для детей», уже выписаны из больницы. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в справочной медучреждения.
«Одного выписали еще вчера, двоих выписывают сегодня», — сказали в справочной.
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля, в результате погиб один человек, пострадали пять сотрудников МЧС. По данному факту столичное следствие возбудило уголовное дело по ст. «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
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