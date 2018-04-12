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Горючие панели и закрытые выходы: в тюменском детском центре нашли нарушения противопожарной безопасности
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Горючие панели и закрытые выходы: в тюменском детском центре нашли нарушения противопожарной безопасности 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
Прокуратура Калининского округа Тюмени совместно с сотрудниками МЧС проверила соблюдение требований пожарной безопасности в ТЦ «Для Вас», который находится на Червишевском тракте, 64а. Итогом этого визита стало выявление многочисленных нарушений в детском центре, который расположен здесь. Торговый центр «Для Вас» состоит из двух строений, соединенных переходом. В одном из них располагается детский развлекательный центр «Остров Сокровищ». — В детском центре в отделке путей эвакуации и стен зальных помещений использованы горючие пластиковые панели. Ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра. К тому же часть этих выходов была закрыта на ключ. Неверно выбран тип и количество первичных средств пожаротушения (установлены углекислотные огнетушители вместо порошковых). Помещения кают-кампаний для проведения праздников, где помещается больше десяти детей, не имеют второго эвакуационного выхода. Кроме того, выявлены и другие нарушения, — рассказали в прокуратуре Калининского округа. По результатам проверки в отношении основного собственника торгового центра — ООО «Эврика» возбудили административное дело. В адрес руководителя организации также внесено представление об устранении нарушений закона. Ситуация взята на контроль прокуратуры округа. Проверки пожарной безопасности, которые проходят сейчас повсеместно, инициировала Генеральная прокуратура после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». 25 марта в результате пожара погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. В Тюмени небезопасными уже признали ТРЦ «Колумб», ТЦ «Дарина» и центральный рынок.
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