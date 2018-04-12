Горючие панели и закрытые выходы: в тюменском детском центре нашли нарушения противопожарной безопасности 

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Тюменские пожарные спасли кота, который забрался на верхушку дерева

Пожар в Большом Тараскуле: местные жители помогали соседям спасать вещи, а сотрудники МЧС выносили баллоны с газом

Второй случай за два дня: на Лесобазе загорелись надворные постройки