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В Молдове спасатели за сутки потушили 22 возгорания
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В Молдове спасатели за сутки потушили 22 возгорания 

Мир24 1 час назад
В Молдове по всей республике горят поля. За последние сутки спасатели потушили 22 возгорания — на 33 гектарах вспыхнули трава и мусор, передает телеканал «МИР 24». Большинство вспышек — в Унгенском, Страшенском и Кагульском районах. В условиях высокой температуры и низкой влажности огонь быстро распространяется. Поэтому сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям просят соблюдать правила пожарной безопасности. В случае возгорания людям предлагают звонить по новому номеру единой службы экстренной помощи — 112. Только с начала весны пожарные потушили огонь на 500 гектарах земли.
Ранее сообщалось, что в Приамурье зарегистрировано более 20 природных пожаров. В регионе действует режим ЧС в лесах регионального характера.
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